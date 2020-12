Moda a Milano, Lampoo, il sito di e-commerce dedicato al second hand di lusso, apre un negozio a Brera

Da on a off. Nel mondo fashion, dove i negozi fisici sbarcano sempre più sul web, capita che ci sia chi compie (anche) il percorso inverso. Lampoo, piattaforma e-commerce dedicata alla moda di lusso femminile di seconda mano, fondato nel 2019 da Enrico Trombini, oggi ha tagliato il nastro del primo negozio fisico a Milano, in via Ponte Vetero 9, a Brera. E' il primo caso in Europa per quel che riguarda il second hand di lusso.

Nella boutique si può sia acquistare seconda mano di qualità tra borse, scarpe e accessori di lusso, sia portare i propri capi o accessori, prima valutati e poi venduti tramite canale online e offline.

Il motto della piattaforma è Fashion with a Future. Ovvero promuovere una cultura di acquisto che estenda il ciclo di vita di capi di qualità, contribuendo a ridurre gli sprechi, secondo i principi dell'economia circolare.

Lampoo dispone di un team di esperti che verifica l’autenticità e le condizioni, di ogni prodotto, stabilendo il prezzo corretto e prendendosi carico di tutte le operazioni dall'inizio alla fine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA