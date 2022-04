Ladro sfortunato: ruba attrezzi in officina, ma resta incastrato per ore nella porta meccanica

Il colpo era riuscito: aveva appena rubato vari attrezzi da lavoro di un'officina meccanica di Cassolnovo, in provincia di Pavia, ma qualcosa è andato storto sul più bello. Un colpo quasi perfetto perché il ladro è rimasto incastrato nella porta di ferro dell'officina.

È quanto accaduto, la notte tra lunedì 18 e martedì 19 aprile, a un 27enne di origini polacche, pregiudicato e senza lavoro. L'uomo era riuscito a entrare nell'officina e a impossessarsi di vari attrezzi da lavoro costosi tenendo la porta aperta nella parte superiore con un martinetto.

Ma al momento di uscire con la refurtiva, il martinetto si è sganciato dalla porta e, secondo quanto riferito dai carabinieri, è rimasto incastrato per ore tra la porta e il montante. Le sue grida di aiuto sono state inutili fino all'alba, quando un passante ha sentito urlare e ha chiamato il 112 e i vigili del fuoco. La «sfortunato» ladro è stato liberato dalla porta e condotto all'ospedale di Pavia dove è piantonato in attesa del processo per direttissima.

