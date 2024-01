Gaia, 10 anni, i ladri in casa le rubano il salvadanaio con tutti i risparmi: «Li conservavo per pagare l'università»

di Redazione web

Ha solo dieci anni, Gaia, eppure ha già subito due furti davvero importanti. Dal punto di vista materiale, certamente, ma soprattutto dal lato strettamente emotivo. La bambina, che vive con la famiglia a Missaglia, nella Brianza lecchese, solo due anni fa si era ritrovata a scrivere una toccante lettera ai ladri che erano entrati in casa sua e avevano rubato una catenina d'oro che la piccola aveva regalato al papà. Oggi, ad esserle stati portati via, sono i risparmi che Gaia stava mettendo da parte per il suo futuro: sogna di iscriversi all'università e diventare una veterinaria.

Il sogno spezzato

Il furto in casa della famiglia originaria dell'Ecuador è avvenuto sabato sera, mentre tutti erano usciti per assistere a una partita di pallavolo in cui Gaia era impegnata. Al loro ritorno, hanno trovato la porta di casa forzata e la triste scoperta che i ladri avevano rotto il salvadanaio a forma di botte della bambina, custodito in un armadio, rubando i 500 euro risparmiati per il suo futuro. Questi soldi, frutto di anni di risparmio, comprendevano regali per la Comunione e la Cresima, premi per il rendimento scolastico e mance: «C’erano solo quelli - ha detto mamma Mayra al Corriere della Sera - siamo persone umili e ci avevano già portato via i pochi valori che avevamo due anni fa quando abitavamo a Casatenovo.

La collanina rubata

Questa è la seconda volta in due anni che la famiglia di Gaia subisce un furto. Precedentemente, i ladri avevano portato via una collanina d'oro regalata al padre, che non è stata restituita nonostante un appello toccante della bambina ai malviventi. La piccola aveva scritto loro una lettera su due fogli di quaderno che era diventata subito virale: «Vi prego, ridatemi la catenina del mio papà, ho risparmiato per due anni per fargli una sorpresa». «Mentre mia mamma mi stava portando a scuola voi siete entrati a casa mia A parte lo spavento che lei si è presa volevo chiedervi con tutto il mio cuore di restituirmi la collana che avete rubato, ha un valore molto affettivo», aveva poi continuato Gaia, disegnando il monile d’oro accanto all’immagine di una ragazzina in lacrime.

