Inter-Benfica, l'invasione in piazza Duomo di 5mila tifosi portoghesi

Invasione pacifica di tifosi del Benfica a Milano in vista della partita a San Siro. Sono oltre cinquemila tifosi ospiti allo stadio di San Siro per Inter-Benfica, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una marea rossa che si è sommata alle migliaia di persone in città per la Milano Design Week.

Tifosi del Benfica invadono Milano

I sostenitori portoghesi si sono radunati alle 16:30 all'Arco della Pace, ma anche piazza Duomo fin dalla mattinata è stata invasa da maglie rosse e sciarpe dei supporters del club lusitano che spera nella remuntada contro l'Inter di Inzaghi. Poi si sono spostati verso lo stadio utilizzando la M1 e la M5. L'inizio della partita è fissato alle ore 21.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 19:04

