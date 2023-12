Incidente in tangenziale, auto si ribalta: grave donna di 57 anni. Era rimasta imprigionata nelle lamiere

di Redazione web

Grave incidente in tangenziale Nord a Milano stamani, venerdì 15 dicembre. Poco dopo le 6, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto guidata da una donna di 57 anni si è ribaltata più volte nel tratto compreso tra le uscite Fiera e Mazzo di Rho. Subito soccorsa da un'ambulanza del 118 e un'auto medica, la 57enne è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è poi stata intubata sul posto dai sanitari.

L'incidente dopo il contatto con un'altra auto

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Secondo i primi accertamenti sembra che la donna abbia perso il controllo della propria auto dopo un contatto con un'altra vettura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 10:51

