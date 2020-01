Schianto tra due auto: tre feriti, grave un ragazzo di 22 anni

All'inizio le sue condizioni non sembravano preoccupanti, tanto che era stato trasportato in codice verde all'ospedale San Carlo, ma all'accettazione dell'ospedale si sono aggravati ed è stato trasferito in codice rosso al Fatebenefratelli. Il ragazzo di 22 anni è coinvolto ieri sera a Milano in un incidente a Ripa di porta ticinese. Lo schianto tra due auto, una delle quali a noleggio, è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tutti i giovani sono feriti: altri due ragazzi di 20 e 21 anni, che sono accompagnati in codice giallo al Policlinico. Sul posto per i rilievi anche i vigili urbani. Mercoledì 8 Gennaio 2020, 11:03

