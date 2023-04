di Redazione web

Incidente in centro a Milano stamani tra taxi e auto: ferite 4 persone, e il tassista è in fin di vita. I vigili: «Un veicolo è passato col rosso». Il grave incidente stradale è accaduto pochi minuti dopo le 8 all'incrocio tra viale Corsica, lo stradone che porta verso Forlanini e l'aeroporto di Linate, con via Mugello.

Commercialista massacrato in auto, ucciso da un 60enne che aveva perso la casa all'asta. Al suo posto doveva esserci il figlio

Follia al ristorante, aspettano troppo per pagare il conto e aggrediscono una famiglia in fila alla cassa: «Vi uccidiamo»

Ferite 4 persone, il tassista è in fin di vita

Nello scontro sono rimasti feriti conducente e passeggero del taxi, una Toyota, rispettivamente un uomo di 59 anni e un ragazzo di 22 anni, e il conducente e la passeggera della vettura, un'Audi, un uomo di 36 anni e una donna di 31.

I due passeggeri sono stati trasportati dal 118 in codice giallo al Policlinico, il conducente dell'Audi in giallo al S.Raffaele, mentre il tassista, rianimato sul posto, è andato a Niguarda in codice rosso in condizioni molto gravi.

Incidente in centro tra taxi e auto: ferite 4 persone, tassista in fin di vita. I vigili: «Un veicolo è passato col rosso» https://t.co/TbXyuTV2Vi — Leggo (@leggoit) April 23, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA