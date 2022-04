Incendio in un deposito che smaltisce rifiuti elettronici nel milanese, vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con svariate squadre per cercare di domare un incendio scoppiato in serata all'interno di un'azienda di Settimo milanese, alle porte del capoluogo lombardo, che si occupa di smaltimento di materiale informatico per uffici. Le fiamme che hanno distrutto monitor, toner e altro materiale hanno causato un'alta nube di fumo nero visibile da alcuni chilometri. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Arpa che dovrà capire se vi sono conseguenze per la qualità dell'aria nella zona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 09:40

