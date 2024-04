Giulia Lamarca, parcheggio al Salone del Mobile negato all'influencer disabile: «Se sei malata non devi venire qui»

di Serena De Santis

«Cercavo parcheggio da un bel po', come stavano facendo tutti. Con la differenza che cercavo un parcheggio per disabili, avendo il tagliandino. Per un’ora e mezza a ogni parcheggio incontrato chiedevamo se ci fossero posti disabili disponibili. Ci rispondevano: “I parcheggi sono pieni chiedi al prossimo”, mentre dalla strada si vedevano alcuni parcheggi disabili liberi». Giulia Lamarca, psicologa di Torino e influencer disabile, ha denunciato in un video pubblicato su Instagram ciò che le è capitato al Salone Mobile di Milano.

Cosa è successo

Giulia Lamarca, insieme alla sua famiglia, si è recata alla Rho Fiera Milano, ma nel tentativo di trovare parcheggio ha ricevuto diverse frasi discriminatorie sulla sua condizione.

«Mi hanno detto: “Voi persone con disabilità non dovete stare a casa, se siete malati non venite qui”. Quella che avete visto è solo una parte della reazione e discriminazione subita dall’addetto davanti al parcheggio che non solo non ha voluto farci entrare ma ci ha aggrediti verbalmente. Se non fossi dovuta venire qui per lavoro me ne sarei tornata a casa».

La risposta

Alla fine l'influencer e la sua famiglia hanno trovato parcheggio al quinto tentativo. Il video è diventato virale in poche ore, suscitando l'indignazione di molte persone. Gli organizzatori della fiera hanno dichiarato a La Stampa che la versione della psicologa non è corretta: «A Fiera Milano i disabili parcheggiano gratuitamente, non ci sarebbe stato motivo per non farla entrare. Ci risulta che lei si sia recata al parcheggio P3 e che sia stata accompagnata nel parcheggio più vicino, il P2. Dal nostro punto di vista non abbiamo registrato problematiche».

Una versione che è stata smentita, ancora una volta, da Giulia Lamarca in una storia pubblicata su Instagram: «Personalmente volevo solo una frase: ci dispiace, ci organizzeremo per fare meglio il prossimo anno. E invece no, hanno perfino messo in dubbio le mie dichiarazioni. Così ho deciso di mettere il video sui social».

