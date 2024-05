Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky, guardie giurate a rischio processo per omicidio preterintenzionale: «Inutile sfogo violento»

Rischiano il processo per l'accusa di omicidio preterintenzionale le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto dello scorso anno, intervennero per bloccare Giovanni Sala, 34 anni, davanti alla sede di Sky a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, che era «in evidente stato di alterazione» e che morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche tenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena per poco più di un minuto.

Malore improvviso, morto Paolo Zucchello: era uno storico ambulante del mercato. Un mese e mezzo fa era mancato il padre

Il pm di Milano Alessandro Gobbis, infatti, come anticipato da la Repubblica on line e come si legge negli atti, ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo modificando l'imputazione per i due vigilantes da omicidio colposo a preterintenzionale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA