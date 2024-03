Geometra di 51 anni muore schiacciato da 300 chili di pannelli di legno. «Il carico è caduto da un camion»

Un'altra tragedia sul lavoro. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro, in provincia di Sondrio. L’uomo lavorava come geometra. Da una prima ricostruzione il carico sarebbe scivolato da un camion dopo che le cinghie di bloccaggio si sono improvvisate allentate.

L'incidente questa mattina

L'incidente si è verificato questa mattina attorno alle 9 in un cantiere in via dei Prati. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats. Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto sul posto. L’area dell’incidente è stata sequestrata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 12:13

