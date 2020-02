Al via questa mattina le operazioni per rimuovere le carrozze del Frecciarossa deragliato lo scorso 6 febbraio tra Livraga e Ospedaletto Lodigiano in provincia di Lodi. L'incidente è costato la vita ai due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo e il ferimento di una trentina di passeggeri. Per permettere i lavori è stata spostata la linea dell'alta tensione presente nei pressi del convoglio. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA