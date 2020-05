Festa della Mamma, l'e-commerce per un regalo a distanza e solidale

Festa della Mamma, su Amazon tante idee regalo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacontinua, come sempre, continua a svolgere il servizio dspecialistica portando l’ospedale a casa dei malati in modo del tutto gratuito. Nello specifico a Brescia e provincia la sua équipe medica affianca il Servizio Sanitario Nazionale per portare cure al domicilio di pazienti affetti dacon patologie croniche in fase avanzata.Non potendo procedere con raccolte fondi in piazza o negli ospedali, ANT ha deciso di continuare a proporre i suoi prodotti solidali grazie alla nuova piattaforma e-commerce solidale. Sarà possibile fare una donazione minima di 30 euro a seguito della quale si potranno ricevere prodotti in base alla stagionalità sia di tipo alimentare che floreale.Sull' e-commerce solidale sono disponibili in questi giorni le preziose creme Gerard’s e splendidi fiori di primavera, bromelie e gerani coloratissimi. La consegna è gratuita per le città di Brescia e i comuni limitrofi (Botticino, Bovezzo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Mazzano, Montirone, Nuvolera, Ospitaletto Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, San Zeno, Travagliato). Il servizio è disponibile anche su Milano con le pochette di Baratti&Milano contenenti gustose gelatine alla frutta, le confezioni di deliziosi Ovetti Cremino, sempre Baratti&Milano, e per i palati più raffinati, Olio extravergine di oliva Leverano. La consegna è gratuita per la città di Milano, non nei comuni limitrofi.