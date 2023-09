Fabrizio Corona torna libero a 10 anni dal primo arresto: ecco da quando. L'annuncio sui suoi profili social

di Redazione web

A Fabrizio Corona è stata concessa la liberazione anticipata. L'ex agente fotografico che fu arrestato nel gennaio 2013 per l'esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per foto-ricatti a vip, dopo oltre 10 anni, finirà di scontare la pena e tornerà ad essere libero.

Ecco quando Fabrizio Corona torna libero

A Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa e che attualmente era da tempo in affidamento terapeutico, come regime alternativo alla detenzione, la Procura generale ha comunicato oggi che «la data di fine pena» è fissata per il «23 settembre 2023», anticipata per effetto della cosiddetta «liberazione anticipata», concessa dal Tribunale di Sorveglianza. L'annuncio della fine della detenzione l'ha data Corona sui suoi social.

