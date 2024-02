Fabrizio Corona, la condanna a 7 mesi è stata convertita in una maxi-multa per aver danneggiato un'ambulanza

di Redazione web

È stata convertita in una multa da 60mila euro, che dovrà pagare nell'arco di un anno, la pena di 7 mesi di reclusione inflitta a Fabrizio Corona per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, reati che avrebbe commesso l'11 marzo del 2021, quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere. Quel giorno Corona aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando e reagendo contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata sotto casa per portarlo in ospedale. Le scene erano state tutte documentate in alcuni video.

La condanna era dello scorso novembre

La condanna a 7 mesi era stata comminata a fine novembre scorso e poi la decima sezione penale ha deciso nei giorni scorsi, su istanza della difesa, di convertire in una multa la pena per Corona, assistito dal legale Ivano Chiesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 15:28

