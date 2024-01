Corona, frecciatina a Chiara Ferragni: «Cadaveri digitali, la lezione sulle truffe l'avete imparata bene». Cosa vorrà dire?

di Redazione web

Fabrizio Corona ama provocare e, spesso, lo fa anche sui social, specie su Instagram dove pubblica scoop o video contro vip o personaggi noti del mondo dello spettacolo. All'ex re dei paparazzi piace anche lanciare frecciatine che non si sa bene a chi siano rivolte ma che, con un pizzico di intuizione, sono facilmente riconducibili a vip ben precisi. Così, è successo anche per il suo ultimo post social: i suoi fan pensano possa riferirsi a Chiara Ferragni.

Il post Instagram di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui indossa un outfit casual, fuma una sigaretta e, intanto, si sbottona la camicia e mostra gli addominali scolpiti. L'ex re dei paparazzi, come didascalia, ha quindi aggiunto questo pensiero: «Invece che ingaggiare social media esperti, ripassatevi il mio Wikipedia... se mi pagate vi spiego due cose sulla comunicazione, in quanto a truffe, invece, la lezione l’avete imparata benissimo. Siete cadaveri digitali». Il post ha riscosso moltissimo successo e in tanti si sono chiesti a chi si riferisse Corona con questo post, soprattutto, qualcuno pensa che l'ultima frase sia una vera e propria frecciatina a Chiara Ferragni, al momento, indagata per truffa nel caso dei pandori Balocco.

