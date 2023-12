Fabrizio Corona sotto le coperte con un panno sulla fronte: la febbre alta sconvolge i piani di coppia per Capodanno

di Redazione web

Fabrizio Corona e la sua fidanzata Sara Barbieri avevano deciso di trascorrere Capodanno in montagna, precisamente a Cortina D'Ampezzo. La coppia è, quindi, partita ma, nelle ultime storie Instagram postate dall'ex re dei paparazzi, è chiaro che "qualcosa" sia andato storto e, quindi, i due cambieranno, quasi sicuramente, i loro piani per l'ultimo giorno dell'anno. Fabrizio, infatti, ha la febbre alta.

La storia Instagram di Fabrizio Corona

A letto, sotto le coperte con un panno sopra la fronte. Si presenta così, Fabrizio Corona in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e nella quale ha scritto: «Sempre la solita storia».

L'ex re dei paparazzi si trova a Cortina, meta dove aveva deciso di trascorrere il Capodanno insieme alla compagna Sara. Tuttavia, anche con la prova fotografica, Fabrizio ha fatto sapere ai follower di avere la febbre e anche alta: infatti, nelle sue storie, ha pubblicato un'immagine in cui mostra il responso del termometro... 39.2. Quindi, si presume che trascorrerà l'ultima notte dell'anno a riposo e al caldo.

Fabrizio Corona e Carlos Maria

Qualche giorno fa, in occasione del Natale, Fabrizio Corona ha fatto visita al figlio Carlos Maria che è in una clinica per la salute mentale in Svizzera e con il quale ha trascorso l'intera giornata. Papà e figlio avevano augurato buone feste a tutti ma, soprattutto, ai più deboli e sfortunati e ai carcerati che, comunque, hanno bisogno di sentire un po' di affetto.

