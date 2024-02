Fabrizio Corona al veleno: «Io dico la verità, non film del ca***. Beneficienza? Sempre fatta». Frecciate a Ilary Blasi e Chiara Ferragni?

di Redazione web

Fabrizio Corona ama provocare sui propri canali social, specie su Instagram dove, spesso, posta storie o post che sanno di frecciatine o, addirittura, di stoccate come la didascalia che ha pubblicato sotto al suo ultimo post. L'ex re dei paparazzi, con le sue parole, ha suscitato la curiosità dei suoi milioni di follower che si sono chiesti se non si stesse riferendo a due persone in particolare (delle quali ha più volte parlato): Chiara Ferragni e Ilary Blasi.

Il post Instagram di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato una serie di nuove foto nel proprio profilo Instagram: viene paparazzato per le vie di Milano mentre è al telefono. Quindi, il re del gossip ha scritto: «Falsi miti che cadono, politici corrotti, ignoranza contagiosa, zero prospettive per il futuro. Quattro macchiette che sparano min*** a giorni alterni, la guerra pu*** e le pu*** che fanno la guerra… Io sono Corona quello a cui avete dato il compito di vivere per voi, soffrire, andare in galera, il demone dannato, quello con il Bentley. Quello che dice la verità quello che fa notizia... La mia non è una serie televisiva o un film del ca*** pseudo impegnato… Beneficenza? Ne ho sempre fatta. A me stesso».

Come c'era da aspettarsi, il post ha riscosso molto successo sui social, tanto che, in poco tempo ha raccolto migliaia di like e commenti. Fabrizio Corona non ha fatto nomi ma in molti si sono chiesti se non si riferisse a Chiara Ferragni e a Ilary Blasi.

Fabrizio Corona e i social

Fabrizio Corona è molto seguito sui propri canali social, specie su Instagram dove conta quasi un milione e mezzo di follower.

L'ex re dei paparazzi, poi, è anche molto attivo, dato che, durante il giorno pubblica molte storie in cui annuncia scoop o lancia frecciatine ai vip.

