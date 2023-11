Elisa Casolo Ginelli, 17enne scomparsa dopo la scuola: il giallo del treno da Saronno. La famiglia: «Aiutateci»

di Redazione web

Elisa Casolo Ginelli è scomparsa dopo essere stata a scuola. Da martedì 14 novembre, la famiglia della 17enne non ha più sue notizie. La ragazza frequenta la Fondazione Daimon di Saronno, ma vive a Somma Lombardo con i genitori.

L'annuncio

La famiglia ha diffuso le immagini della ragazza e un annuncio per chiedere aiuto a chiunque possa averla vista. Elisa avrebbe dovuto prendere un treno, come fa ogni giorno dopo scuola, che l'avrebbe riportata da Saronno a casa, a Somma Lombardo, nel Varesotto. È uscita da scuola alle 14, ma non è mai rientrata.

Al momento della scomparsa Elisa, che ha i capelli tinti di verde, indossava un paio di jeans scuri, un giubbotto blu, scarpe bianche con la suola alta di Hello Kitty. Chi avesse informazioni può contattare il numero 3488223320 o avvertire le forze dell'ordine al 112.

