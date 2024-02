Daniele Ferrari, il 35 enne chef del Bulgari Hotel Pechino grave dopo un incidente in Cina. La sua Malnate si mobilita: «Vogliamo riportarlo a casa»

di Redazione web

Daniele Ferrari è il 35enne chef del ristorante una stella Michelin Niko Romito di Pechino, all’interno del Bulgari Hotel, che lo scorso 13 gennaio è stato protagonista di un gravissimo incidente stradale in moto che gli ha procurato serie lesioni al volto e a numerosi organi. Ferrari è originario di Malnate, neanche 17mila abitanti in provincia di Varese, che si sta muovendo per riportare a casa il giovane e talentuoso chef. «Il percorso sarà lungo ma sono fiduciosa perché oltre alla rete di amici e familiari, tutti stanno cercando di fare un pezzettino per aiutare Daniele», dice la sindaca Irene Bellifemine che si è subito attivata con le autorità sanitarie italiane per ufficializzare la presa in carico del giovane che necessita di cure e interventi chirurgici.

Ancora la sindaca Irene Bellifemine: «Ho parlato con il console italiano in Cina e mi è stato comunicato che Daniele è in leggero miglioramento: dovrà tuttavia essere sottoposto ad un’operazione, poi si potrà organizzare il rientro in Italia».

Anche gli amici italiani in Cina si sono mobilitati per lui e raccontano che Daniele - che vive e lavora in Cina da 6 anni - ha mostrato piccoli miglioramenti negli ultimi due giorni, in particolare nella respirazione, anche se le sue condizioni rimangono critiche. È ancora sedato per evitare complicazioni e si aspetta qualche giorno prima di un intervento al braccio. La sua famiglia, e in particolare il fratello dello chef, sta seguendo tutta la situazione dall'Italia e pur nelle difficoltà, cerca di stare vicino a Daniele.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 18:09

