Covid, il virus ha colpito la Lombardia con diversi ceppi: i risultati della ricerca

Laè stata lae ora sembra finalmente esserci una spiegazione. Pare che tutto il territorio sia stato colpito dcon un "assalto multiplo e concentrico", come una sorta di doppia epidemia diversa tra le varie zone della regione.A dare una risposta a uno dei principali interrogativi dell'epidemia in Italia sono stati dei ricercatori dell'Azienda socio sanitaria territoriale Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e del Policlinico San Matteo di Pavia che hanno studiato le peculiarità del virus per comprenderne meglio l'andamento. Lo studio dei ricercatori, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cariplo, è stato presentato questa mattina presso il centro congressi della fondazione.I risultati degli studi sono stati messi a disposizione pubblica in modo che tutti possano avere presenti i dati nel caso in cui dovesse esserci una seconda ondata. Nello specifico sono state analizzate le sequenze genomiche del virus isolate in circa 350 pazienti provenienti da varie parti della regione e i risultati hanno mostrato che non solo il covid era presente già da molto tempo prima rispetto a quando sono state fatte le prime segnalazioni, ma anche che erano diffusi diversi ceppi, cosa che ha sicuramente reso la situazione in Lombardia molto più complicata e difficile da gestire.Prima di circolare a Codogno il virus sarebbe stato già presente ad Alzano e non sarebbe arrivato direttamente dalla Cina ma dall'Europa. Sono poi state due le maggiori catene di trasmissione virale, circolanti in due diversi territori municipali lombardi: la prima nel nord della Lombardia nei territori di Bergamo e dintorni, mentre la seconda nel sud della regione con le province di Lodi e Cremona investite maggiormente.