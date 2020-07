Un caso di positività al Covid-19 è stato evidenziato dagli esami in casa Parma Calcio. È lo stesso club a comunicarlo sul proprio sito ufficiale, spiegando che si tratta di un «membro (non calciatore) del gruppo squadra», completamente asintomatico e prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Tutti gli altri sono invece risultati negativi e hanno iniziato l'isolamento nel centro sportivo, ma «potranno continuare regolarmente l'attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente».





ADESSO COSA SUCCEDE In casi come questo il regolamento prevede che siano isolati solo i soggetti positivi con tamponi a tappeto per gli altri membri della squadra, compreso un test veloce a poche ore dalle partite. Un atto che va a confermare quanto detto dal Comitato tecnico scientifico, che aveva già dato il suo parere positivo, avvertendo però la FIGC dell’impossibilità formale di applicare un provvedimento che sarebbe andato contro il decreto. Ultimo aggiornamento: Saturday 11 July 2020, 15:13



