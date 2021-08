Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 23 agosto 2021: 200 nuovi positivi (47 a Milano) e nessun decesso

Secondo il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, con 10.489 tamponi effettuati, sono 200 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all'1,9% (ieri 1,3%). Non ci sono decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 33.880 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Aumenta di 2 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva dove si trovano 43 pazienti e aumentano anche i ricoverati nei reparti ordinari dove si trovano 320 persone, nove più di ieri. Oggi non vengono segnalati decessi, il totale complessivo rimane quindi di 33.880.

Per quanto riguarda le province, sono 47 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 21 a Milano città, 29 a Brescia, 25 a Varese, 18 a Mantova, 17 a Cremona, 14 a Como, 12 a Bergamo, 8 a Monza e Brianza, 7 a Lodi, 6 a Sondrio, 4 a Pavia e 1 a Lecco.

