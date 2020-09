Coronavirus in Lombarida: 265 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 12.844 tamponi effettuati. I dati del bollettino di oggi diramato dall'assessorato alla sanità in lombardia registrano 265 nuovi casi positivi, mentre aumentano i decessi, che salgono a 3 oggi ( nessuno era stato registrato ieri). Aumentano di una sola unità i ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 28 posti occupati, così come quelli nei reparti covid (+1) per un totale di 252 persone ricoverate. È quanto emerge dal quotidiano comunicato diffuso oggi dalla Regione nel quale si evidenzia che sono aumentati di 40 unità i guariti/dimessi.



I dati di oggi:



i tamponi effettuati: 12.844, totale complessivo: 1.822.993

i nuovi casi positivi: 265 (di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 77.651 (+40), di cui 1.385 dimessi e 76.266 guariti

in terapia intensiva: 28 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 252 (+1)

i decessi, totale complessivo: 16.899 (+3)



I nuovi casi per provincia:



Milano: 88, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 27;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 2;

Lodi: 8;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 13. Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 17:03

