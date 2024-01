A 17 anni scappa all'alt dei carabinieri al volante di un'auto rubata: inseguimento da film e la fuga finisce con lo schianto contro un semaforo

Non si ferma all'alt dei carabinieri e prova a scappare, a 17 anni, all'alt dei carabinieri al volante di un'auto rubata: inseguimento da film e la fuga finisce con lo schianto contro un semaforo. Protagonisti due ragazzi, uno di 18 e uno di 17 anni, entrambi con precedenti: sono stati arrestati lo scorso 18 gennaio dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni per traffico di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I militari della tenenza di Cologno Monzese (Milano) durante un servizio di controllo del territorio alle prime ore del mattino hanno intercettato nel centro cittadino un'auto sospetta, risultata poi rubata, con a bordo due persone e hanno intimato loro di fermarsi.

Alla guida c'era il 17enne, che dopo un breve inseguimento ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un semaforo. I due, rimasti illesi, sono stati immediatamente bloccati.

Durante la perquisizione personale, il 18enne è stato trovato possesso di circa quattro grammi di hashish e di 220 euro. Nelle perquisizioni nei rispettivi domicili sono stati trovati 8,9 chili di hashish al 17enne e 119 grammi della stessa sostanza, oltre a mille euro in contanti e materiale per il confezionamento al 18enne. I due sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Per il minorenne si aggiungono anche una denuncia per resistenza a pubblica ufficiale e una sanzione per guida senza patente. L'auto rubata è stata restituita al proprietario.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA