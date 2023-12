L'impennata in motorino finisce male: giovane perde il controllo e si schianta contro un'auto in sosta

La sfida con il motorino finisce male. A Napoli, un’impennata in scooter prolugata si chiude con un incidente. Il protagonista, ripreso da alcuni amici, alza lo scooter per un lungo tratto di strada, poi perde il controllo e finisce contro un'auto. «Fanno male a se stessi e alle tasche pubbliche e rischiano di ammazzare gli altri. È il pavoneggiarsi figlio della cultura sub-criminale», dice il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video sui suoi canali social.

Cosa è successo

Il video originale è stato pubblicao dal profilo Instagram “shclub_catania” si vede un ragazzo che, dopo diversi metri percorsi impennando, perde il controllo del mezzo per schiantarsi contro un’auto in sosta. Come si legge dagli hashtag, l’episodio dovrebbe essere avvenuto a Fuorigrotta.



