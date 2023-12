Treno travolge e uccide marito e moglie vicino a un passaggio a livello: nell'auto della coppia trovato un biglietto d'addio

di Redazione web

Un uomo e una donna sono morti travolti da un treno in aperta campagna. È successo ieri sera lungo la linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova. L'incidente è avvenuto verso le 22 di ieri sera quando la campagna mantovana era avvolta nella nebbia. Secondo una primissima ricostruzione, in quel tratto della linea ferroviaria il convoglio viaggiava a circa 130 all'ora. Dopo il tragico impatto, il treno si è fermato non lontano dal passaggio a livello e qui Il personale di bordo è sceso con le torce per capire cosa fosse accaduto e sulla motrice sembra siano state trovate tracce di sangue.

Chi sono le vittime

Marito e moglie, 56 anni lui, 54 lei, residenti in un paese della Bassa Mantovana. Come riferisce Il Giorno con l'auto si sono recati nei pressi di un passaggio a livello di Curtatone e al passare di un treno si sono messi sui binari e sono stati travolti. Il treno è stato fermato proveniente da Milano è stato fermato e solo dopo un’ora sono stati trovati i corpi.

Nell'auto trovato il biglietto d'addio

All'interno dell'auto - scrive sempre Il Giorno - gli investigatori hanno trovato un biglietto nel quale la coppia diceva a parenti e amici di non addolorarsi.

Fermo per ore il treno Milano-Mantova

Il convoglio passeggeri proveniva da Milano ed era diretto a Mantova. Dopo l'impatto, attorno alle 22, il capotreno è sceso e, con l'aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo. Il buio e la nebbia hanno ostacolato le ricerche. Il convoglio è rimasto a lungo fermo sui binari dove sono state trovate alcune tracce di sangue e solo a mezzanotte, tra le sterpaglie, a poca distanza, sono stati ritrovati i due corpi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA