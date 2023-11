Treno regionale travolge camion sui binari, chi sono le vittime: la capotreno Maria Pansini e l'autista 24enne Hannaoui Said

Sono due le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Si tratta di Maria Pansini, capotreno di 61 anni, e Hannaoui Said, conducente di un mezzo pesante di 24 anni originario del Marocco. L'incidente si è verificato intorno alle 19, quando il regionale 5677 Sibari – Catanzaro Lido, guidato dalla capotreno Maria Pansini, ha travolto un mezzo pesante rimasto intrappolato sui binari al passaggio a livello. Hannaoui Said, che viaggiava da solo e guidava il mezzo pesante, è rimasto coinvolto nell'incidente fatale.