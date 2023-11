Treno regionale travolge camion sui binari a Corigliano Rossano, mezzi prendono fuoco: morti il conducente e la capotreno

Tragedia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Due morti rappresentano il bilancio di un incidente in cui sono rimasti coinvolti stasera un treno ed un camion. Le vittime sono la capotreno del convoglio, il regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, ed il conducente del camion, che viaggiava da solo. La Procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le indagini vengono condotte dalla polizia ferroviaria insieme ai carabinieri. Sul posto dell'incidente anche i vigili del fuoco ed il personale del 118.