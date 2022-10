Banditi assaltano la villa di Theo Hernandez: aggredita la compagna. Ingente bottino

di Luca Uccello

Terrore a casa di Theo Hernandez. Martedì i banditi hanno atteso che il calciatore milanista uscisse dalla sua villa di Cassano Magnago, Varese, a pochi chilometri da Milanello, per andare a cena con la squadra e sono entrati in azione.

INCUBO Intorno alle 21 la banda, quattro persone armate e a volto coperto, ha fatto irruzione nell’abitazione dove in quel momento c’erano la compagna Zoe Cristofoli, 26 anni, modella e influencer, e il piccolo Theo Junior, nato lo scorso aprile, scavalcando il cancello del complesso residenziale, non custodito. La donna è stata minacciata mentre giravano nelle stanze arraffando ogni cosa. Poi in due si sono concentrati su di lei, L’hanno presa per un braccio, strattonata, urlandole contro fino a farsi portare alla cassaforte e obbligandola ad aprirla. Lì hanno trovato una cifra importante di denaro, gioielli e orologi di grande valore non solo affettivo. Poi la fuga.

LE INDAGINI Zoe Cristofoli a quel punto è riuscita, pur sotto shock, a chiamare il compagno e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e Busto Arsizio. Dal racconto di Cristofoli e dalle immagini della videosorveglianza sono partite le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio. «Ho sentito Theo - ha detto Manuel Garca Quilon, procuratore del difensore del Milan - ed è molto provato, soprattutto rispetto alla compagna e al piccolo. Le forze dell’ordine stanno lavorando e sull’accaduto non ho altro da dire. Lui continua la sua preparazione, gli siamo vicini». Sempre i primi accertamenti, sembra che quello messo in atto dai banditi sarebbe stato un piano ben organizzato, studiato da mesi, probabilmente con appostamenti per conoscere nel dettaglio gli orari di entrata e uscita della donna e del figlio. I ladri, sempre secondo le forze dell’ordine, hanno atteso che la donna fosse sola in casa per colpire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 06:20

