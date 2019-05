Fa bere la birra al figlio di 7 mesi, papà si giustifica: «So cosa faccio, ho cresciuto un altro bambino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dà lai e finisce a processo. Un papà diavevadiverse foto con il suo bambino molto piccolo mentre stavano alin cui lui provava a dare da bere birra al piccolo. Moltissime persone avevano espresso la loro disapprovazione ma lui aveva ammonito tutti dicendo di sapere bene cosa stava facendo.«Ho già cresciuto un altro figlio», aveva detto, convinto non ci fosse nulla di male, ma ora è finito a processo. Il bambino era stato visto da diverse persone stordito sul suo passeggino, così sono scattati i provvedimenti. Il bimbo è stato affidato ai servizi sociali, visto che nemmeno la mamma sarebbe stata capace di opporsi a questa pessima abitudine del compagno, così tutti e due i genitori sono stati considerati non in grado di badare al figlio.L'uomo di 37 anni, con precedenti penali per abusi sessuali su una donna disabile, ora rischia una nuova condanna. L'imputato ha provato a ridimensionare i fatti, ma le foto che lo mostrano mentre dà da bere al bimbo parlano molto chiaro.