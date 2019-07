Incidente domestico choc per una bimba di un anno a Mortara, provincia di Pavia: la piccola è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei genitori. La bimba, subito soccorsa e trasportata in elicottero agli Ospedali Riuniti di Bergamo, è in gravi condizioni: durante il trasporto in ospedale è parsa migliorare leggermente, e attualmente non pare in pericolo di vita.



Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:28

