Beppe Sala, la foto con i calzini arcobaleno per la Pride Week: «Per una Milano dei diritti. E dei doveri»

Giovedì 20 Giugno 2019, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. In occasione dellaa Milano, il sindaco Sala, ha indossato dei calzini arcobaleno, simbolo della manifestazione, affermando: «Da domani, Pride! Per una Milano dei diritti. E dei doveri».La Pride Week per i diritti Lgbtq+, patrocinata dall’amministrazione, si concluderà con una grande parata sabato 29 giugno e partirà proprio tra poche ore. Sono oltre 60 gli eventi della settimana, sono attese oltre 250mila persone, dopo il grande successo dello scorso anno e il percorso della grande parata è stato allungato rispetto al 2018. L'arrivo è previsto a piazza Oberdan dove sul palco si alterneranno nello show Debora Villa e Daniele Gattano.Sembra essere tutto pronto, come mostra anche Sala. Un impegno per il mondo gay che va oltre la manifestazione, infatti, a partire dal 2 di luglio sarà operativa, proprio a Milano, la Casa Arcobaleno, promossa dal Comune e dedicata ai giovani discriminati per il loro orientamento sessuale.