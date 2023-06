Bagno chimico si ribalta preso a calci dai teppisti, uomo resta imprigionato: chiede risarcimento al Comune ma perde

di Redazione web

Usa il bagno chimico in strada a Milano per i suoi bisogni fisiologici, ma qualcuno prende a calci la struttura fino a farla ribaltare. Immaginabile l'esperienza negativa dell'uomo che riporta anche contusioni, e cita per danni il comune di Milano. Il giudice gli dà ragione e condanna l'amministrazione cittadina a pagargli quasi 10 mila euro, perché il bagno chimico non era ancorato al suolo, ma solo appoggiato, comportando «un rischio per gli avventori, perché facilmente ribaltabilei a causa di diversi fattori, quali forte vento, o dall'esterno».

Causalità

Ma il comune non accetta la sentenza e presenta appello, negando in questo modo che ci fosse un nesso di causalità tra la custodia del bene e l’atto vandalico, come ha testimoniato un ragazzo che ha assistito alla vicenda. Un uomo avrebbe dato una decina di calci al bagno fino a farlo ribaltare.

In appello

Per i giudici, dunque, il ribaltamento è stato provocato da "un'azione violenta e intenzionale di un terzo soggetto, rimasto sconosciuto, che ha provocato il ribaltamento del WC, interrompendo così il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno".

