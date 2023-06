Messina Denaro, possibile ricovero in ospedale per terapie e controlli. Al San Salvatore piano per la degenza del boss

di Redazione web

Sarebbero più gravi i sintomi del tumore al colon di cui è malato Matteo Messina Denaro, il boss mafioso arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza. Detenuto nel carcere dell'Aquila e malato di cancro, scoperto nel 2020 quando era ancora latitante, per Messina Denaro, sarebbe necessario un ricovero in ospedale per essere sottoposto alle terapie previste nella sua situazione che in carcere, al 41 bis non sono più possibili. L'alternativa potrebbe essere il trasferimento in stato detentivo al San Salvatore.

Il ricovero in ospedale

"La decisione finale sul ricovero sarà assunta a giorni, al massimo entro l’inizio della prossima settimana", spiega l’oncologo Luciano Mutti a Il Messaggero, responsabile delle cure del boss di Cosa Nostra, "parliamo di una degenza temporanea per fare meglio ciò che in carcere oggi è più complesso fare". Il ricovero all'ospedale San Salvatore, renderebbe necessarie le modifiche della struttura ospedaliera per innalzare le misure di sicurezza e di isolamento di Messina Denaro.

Nessun favoritismo

Ma lo specialista che ha in cura il boss esclude la minima disparità di trattamento per gli altri malati oncologici. “In caso di ricovero o ulteriori indagini ciò non causerebbe alcun ritardo a chi accede quotidianamente alle strutture.

