Milano, dieci anni di Area C: meno traffico e smog, ma l'aria pulita è ancora una chimera

Meno traffico e meno ingorghi soprattutto in centro. Più auto ecologiche, con i milanesi che hanno rinnovato, nell’ultimo decennio, il parco mezzi per una città sempre più green. E meno polveri sottili dai tubi di scarico che avvelenano i polmoni. Così la mobilità è cambiata negli ultimi 10 anni, grazie all’introduzione, il 16 gennaio 2012, di Area C. Il bilancio della rivoluzione verde è stato stilato da Amat, l’Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune che radiografato il traffico al 31 dicembre 2021 dai dati della telecamere della Congestion charge.

MENO MACCHINE Se nel 2012 sono entrate in centro 90mila vetture (meno 30% rispetto al 2011), il 2021 (anno di pandemia) si è chiuso con 81mila veicoli, ovvero il 38,5% in meno. Nel 2020, fra lockdown e zone rosse, il calo è stato del 2020. «E per quanto riguarda il 2021 si pensa un aumento dei mezzi privati per il timore di utilizzare il trasporto pubblico causa virus», dicono i tecnici.

BOOM DI MEZZI GREEN Nel 2017 i veicoli “puliti” (ibridi o elettrici) erano il 4,5%. Oggi sono triplicati al 12,2%. Exploit degli ibridi: dieci anni fa erano il 5,3%, oggi sono il 22,5%. Gli elettrici puri non decollano: sono il 2,7% contro lo 0,1 del 2012. La buona notizia è che sono quasi scomparsi i vecchi mezzi super inquinanti: nel 2021 hanno oltrepassato Area C quasi esclusivamente Euro 5 ed Euro 6 (il 98,4%). Lo smog non molla la presa a Milano, anche se «il Pm 10 allo scarico (emesso dai tubi di scappamento) era di una tonnellata all’anno e nel 2021 è sceso a 300 quintali».

INCENTIVI Dal 2015 a oggi, Palazzo Marino ha aperto sette bandi per elargire ecobonus: in tutto 23 milioni e 749mila euro.

BOTTA & RISPOSTA «Area C continua ad essere, con Area B e Zone 30, uno dei provvedimenti più importanti per la salute dei cittadini», dichiara l’assessore alla Mobilità Arianna Censi. Parere opposto delle opposizioni con il capogruppo di FI, Alessandro De Chirico, che attacca: «Area C è inutile, servono dei correttivi, come l’ingresso gratuito per i residenti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA