Aggredita e spinta, Andrée Ruth Shammah scippata in pieno centro a Milano: «Ho avuto tanta paura»

Andrée Ruth Shammah, regista teatrale, 75 anni, direttrice artistica dello storico teatro meneghino Franco Parenti, è stata aggredita e derubata in pieno centro a Milano. È successo mercoledì sera. Con la scusa di chiedere una sigaretta l'aggressore - in zona Duomo - le ha messo la mano sul collo, spingendola e rapinandola.

A raccontarlo è stata lei stessa con uno sfogo sui social. La 75enne è finita nel mirino di un uomo in zona Duomo mentre cercava di salire a bordo di un taxi. «All’uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi, un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato chiedendo una sigaretta», inizia il post della regista che poi prosegue così: «Mi ha messo la mano sul collo e mi ha strappato la collana. Dandomi anche uno spintone. Sono sotto choc», ha confessato la Shammah. «Lo spavento passerà ma quando è scappato, e anche gli altri due prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura», ha proseguito la direttrice del Parenti. «Non voglio aver paura per strada a Milano in centro», ha concluso la 75enne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA