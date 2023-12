Anastasia scomparsa, ritrovata la 16enne sorella di Micol Ronchi: ha chiamato i genitori chiedendo che la andassero a prendere

di Redazione web

È stata ritrovata in Versilia Anastasia Ronchi, 16 anni, che si era allontana il 13 dicembre scorso da Pavia. È stata la stessa ragazza, secondo quanto si è appreso, a chiamare i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore, come poi è accaduto.

La ragazza adesso è casa con i genitori e sta bene, fanno sapere dalla Questura di Lucca. Anastasia è la sorella minore della speaker radiofonica Micol Ronchi. Proprio Micol aveva aggiornato chi la segue su Instagram sull'andamento delle ricerche della ragazza.

Micol Ronchi: non so cosa ha fatto per 9 giorni

«Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos'è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo». È quanto ha scritto su Instagram Micol Ronchi, pubblicando una foto sorridente della sorella minore Anastasia, la 16enne scomparsa per 9 giorni, con la scritta 'Ritrovata'. «Ringrazio tutti per l'enorme supporto che ci avete dato» ha aggiunto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 15:28

