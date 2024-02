Agricoltori, la protesta dei trattori a Milano si espande: mungitura davanti al Pirellone

di Redazione web

La protesta degli agricoltori a Milano anche oggi coinvolge il centro della città: un corteo di trattori ha raggiunto nel primo pomeriggio il Pirellone e gli allevatori hanno effettuato la mungitura sul piazzale antistante la Regione Lombardia, davanti alla Stazione Centrale.

Solo ieri gli allevatori avevano fatto sfilare le mucche in galleria e in piazza Duomo provocando la reazione degli animalisti.

La protesta degli animalisti

«Gli allevatori radunati in protesta contro la Politica agricola comune e il Green deal europeo - spiega l'associazione Animal Equality - hanno messo in scena il trattamento riservato ogni giorno agli animali nell’industria del latte: trasportata e munta in pieno centro città, la mucca Ercolina 2 è stata usata come merce, senza alcun riguardo per il suo benessere. Durante la manifestazione di domenica voluta da agricoltori e allevatori a Milano, la mucca è stata condotta attraverso la Galleria Vittorio Emanuele e portata in Piazza Duomo per poi essere munta in mezzo alla folla. Il suo latte è stato quindi distribuito ai passanti con un monito: “Mangiate questo latte, non quello sintetico”.

