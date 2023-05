Oggi in salotto vi voglio parlare di cosa significa avere un’abilità diversa. Sono due parole che accostate in questo modo hanno un senso proprio bello, quello di saper fare e saper essere, ma in modo non convenzionale, ed è proprio così che mi piacerebbe iniziare a intendere una condizione che ci fa paura un po’ troppo spesso.

L’ordine dei termini non dovrebbe essere casuale, perché il significato che attribuiamo alla realtà passa anche e soprattutto da questo, dal nostro modo di comporre un concetto e rappresentarlo nella nostra mente. Quando parliamo di disabilità vediamo quasi sempre e tendenzialmente “solo” quello che non è accessibile, ma non riflettiamo mai su quanto invece molte persone che magari incontriamo siano a loro modo dei super eroi. Proprio come Batman, Superman, o Wonder Woman, hanno delle capacità speciali. Una su tutte? Sanno emozionare e ci ricordano il significato di un’altra cosa bella: la sensibilità.

Lo pensavo proprio oggi mentre guardavo dei dinosauri su una ruota, quella di una carrozzina. Ho scoperto che chi era seduto lì sopra avrebbe desiderato dei capelli blu e forse era molto più bravo di me a immaginare Roma come Jurassic Park, dove però il tirannosauro non è cattivo, ma sorride. Proprio come è capitato alla sottoscritta. E allora cavolo, mi sono detta, non è forse questo un talento eccezionale? Quello di far dimenticare per un attimo il caos quotidiano e donare la gioia di un sorriso ricevuto mentre ci si immagina insieme un’acconciatrura tutta blu? Secondo me si. È proprio questo il senso di un’abilità diversa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 08:13

