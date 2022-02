Abuso di vodka, 15enni in coma etilico in strada: trasportati d'urgenza in ospedale

Corsa in ospedale per abuso di alcol a Firenze. E' quanto successo a due minorenni, un 15enne e una 17enne, entrambi coscienti, che, durante un pomeriggio fra amici hanno bevuto troppa vodka. Portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, sono stati ricoverati per abuso di alcol.

Come riporta la Nazione, il 15enne, che era uscito con gli amici intorno alle 16 del pomeriggio, ha raccontato agli agenti intervenuti, di aver bevuto una bottiglia di vodka ma di non ricordare dove l'avesse acquistata. Secondo quanto riferito dagli investigatori, anche la 17enne, soccorsa in strada e trasportata nel pronto soccorso del nosocomio, ha rifiutato di dire dove avesse acquistato l'alcol. Indagini in corso della polizia.

