Firenze, presa per i capelli e sbattuta a terra: 22enne vittima di una rapina in centro

Stava tornando a casa quando un uomo l'ha afferrata per i capelli e sbattuta sul marciapiede per portarle via la borsa. E' successo a una ragazza spagnola di 22 anni aggredita in via Gino Capponi la notte scorsa, tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio. Sale così a tre il numero delle donne rapinate in strada ​in pochi giorni nel centro di Firenze.

La ragazza ha raccontato alla Polizia di essere stata avvicinata da uno sconosciuto mentre camminava verso casa. All'improvviso in via Gino Capponi l'uomo l'ha afferrata per i capelli, fino a farle male, costringendola poi a sedersi sul marciapiede. Tra il dolore e la posizione, la giovane è rimasta in balia dell'aggressore che è riuscito a strapparle di dosso la borsa e a scappare a piedi con il bottino. La giovane donna ha avvisato le forze dell'ordine e ha sporto denuncia, ma non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Sabato 12 Febbraio 2022

