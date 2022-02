Folla senza mascherine all'interno: chiusi quattro locali nel cuore di Torino

Abuso anti covid. Nonostante l'allentamento delle regole sull'uso delle mascherine all'aperto, dato il tasso di positività stabile intorno all'11%, nei locali al chiuso rimane obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione. Non sempre, però, le regole vengono rispettate. E' il caso di alcuni locali a Torino dove, a seguito di alcuni controlli da parte della polizia e dei vigili urbani, sono state trovate delle irregolarità: persone senza mascherine all'interno. Chiusi quattro locali.

I locali chiusi sono in via Pescatore, corso Marconi e via San Tommaso. Controlli di polizia sono stati effettuati giovedì e venerdì nella zona di Barriera di Milano. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e altri due per non aver ottemperato a un ordine di espulsione. Una quinta denuncia è scattata per possesso di arma da taglio. Chiusa per cinque giorni invece una gastronomia in via Feletto per violazione delle norme sul contenimento della pandemia.

Si valuterà ora se i locali erano già stati oggetto di sanzioni in passato per l’eventuale contestazione della recidiva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 19:13

