Pitti Uomo, i Vip invadono Firenze. Dalla Pellegrini alla Gregoraci: le stelle accendono la Kermesse della moda

La tre giorni della moda fiorentina, da sempre, è una passerella per i Vip. E Pitti Uomo 2023 non è da meno. La Kermesse porta a Firenze celebrità di ogni genere, giunti nel capoluogo toscano per prestare il loro volto ai vari marchi e dando prestigio all'evento.

Caccia all'autografo

Quest'anno a Pitti Uomo sono tanti i Vip giunti a Firenze ed è subito partita la caccia all'autografo, ma soprattutto al selfie strappato con il cellulare. Tra sportivi, volti noti della televisione e imprenditori sulla cresta dell'onda del gossip, gli amanti di moda e i fiorentini hanno potuto e potranno sbizzarrirsi cercando di strappare un ricordo con le stelle.

Federica Pellegrini e Jaked

Per il debutto nella sport Couture del marchio Jaked, di proprietà del Gruppo Miriade, ecco una testimonial d'eccezione e amica del brand. La campionessa olimpica Federica Pellegrini, la Divina è stata presa d'assalto da fotografi e giornalisti con indosso un modello degli speciali parka del brand. Un arrivo atteso, arrivata a Firenze senza il marito e suo ex allenatore, Matteo Giunta. E tra uno scatto e una promozione, ecco che arriva anche lo scoop legato a una sua possibile maternità. La risposta per ora è no, ma la campionessa del nuoto non ha mai nascosto di voler avere al più presto un bebè.

Ma dopo il nuoto, tutti gli appassionati di calcio non sono rimasti delusi. La presenza di Carles Puyol, difensore e gloria del Barcellona, che presenterà una nuova linea di uniformi del club blaugrana, ha infiammato gli amanti del pallone. La vecchia gloria dei Blaugrana, con, nel palmares, sei campionati spagnoli, ha chiuso la carriera da qualche anno, ma resta una figura iconica nell'ambito del mondo del calcio. Un difensore che ha vinto tanto con il Barcellona. Carles Puyol è stato visto a Pitti Uomo, allo stand Herno, per presentare le divise che Herno ha disegnato per il Barcellona. Divise che i giocatori indossano fuori dal campo.

A Pitti Uomo ci sono anche due protagonisti assoluti del gossip italiano: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex, sembrano finalmente ritrovato l'amore. Mentre la showgirl ha ormai aperto il suo cuore all'imprenditore fiorentino Giulio Fratini, da qualche giorno i rumors su Briatore lo vedono sempre più vicino a Barbara D'Urso. Da tempo non più coppia nella vita, ma comunque sempre vicini, i due sono stati avvistati in due stand differenti: Elisabetta Gregoraci da Juicy Culture, mentre Flavio Briatore allo stand Suns Boards dove ha presentato la collezione ideata da lui e dal figlio dell'ex coppia, Nathan Falco.

Ma non finisce qui. Tra i volti noti a Pitti c'è anche Filippo Bisciglia, conduttore, volto di Temptation Island, ma anche uno dei concorrenti di Amici Celebrities. Bisciglia è stato visto allo stand 2Star insieme a Pamela Camassa, pratese, ex modella, volto televisivo, tra l'altro anche lei concorrente di Amici Celebrities.

Fiammetta Cicogna

Si è parlato e si parla molto di sport a Pitti Uomo. E una delle discipline che ha uno stretto rapporto con la moda è il polo. Allo stand Us Polo Assn l'appuntamento è stato con Fiammetta Cicogna, attrice che ha recentemente tra l'altro recitato nel film «Il giorno più bello», ma anche presentatrice televisiva. Con lei l'attore Roberto Ciufoli e Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento Polo della FISE, per parlare di moda, cavalli e sport.

Luca Marini

Giovedì 12 gennaio alle 15 appuntamento allo stand Fila con uno dei volti del motociclismo italiano, Luca Marini, pilota di Motogp con già una importante carriera alle spalle, fratello di Valentino Rossi.

