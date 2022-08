Clima, maltempo: gru si abbatte sulle villette. Tromba d'aria e bomba d'acqua, un ferito a Massa 11 famiglie evacuate

di Redazione web

Clima, il maltempo flagella l'Italia e la Toscana l'Emilia Romagna in particolare: una gru si è abbattuta su una casa nel Ferrarese. E 11 familgie sono state avacuate nel Modenese dopo che il palazzo nel quale vivevano è stato scoperchiato.

Una gru è caduta per il maltempo su alcune villette a schiera a Boara, una frazione di Ferrara. Due abitazioni risultano inagibili ma nessun ferito. «I soccorsi sono già sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti. Presente anche l'assessore alla protezione civile Nicola Lodi. Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie», scrive su Facebook il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Feriti in Toscana

Una tromba d'aria sulla costa nord della Toscana ha causato a Massa (Massa Carrara) il ferimento di un uomo all'interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento. Scoperchiata una parte del tetto, divelte le porte a bandone. Il ferito, come spiega la società di trasporti At, è un addetto alla manutenzione di una società esterna; è rimasto cosciente ma è stato portato al pronto soccorso. I detriti hanno anche rotto i vetri di tre pullman.

A Firenze, invece, ferma la linea 1 della tramvia per Scandicci per la caduta di un albero dentro il Parco delle Cascine: la pianta ha colpito un tram, non risultano passeggeri feriti, ma è stato danneggiato il pantografo. Sul posto i vigili del fuoco. At appronta bus navetta durante le operazioni di ripristino.

Palazzo scoperchiato

Notte di lavoro - quella appena passata - per i Vigili del Fuoco, nel Modenese a causa del maltempo che ieri si è abbattuto in particolare sulla fascia nord della provincia e su San Felice sul Panaro con gli hangar dell'aeroporto danneggiati dalle folate di vento che hanno anche divelto la copertura di una palazzina in via Lavacchi con 11 famiglie evacuate in via precauzionale.

Complessivamente sono stati un centinaio gli interventi effettuati da ieri sera dai pompieri in provincia Modena. In coda - a quanto appreso - ancora un decina di chiamate. Nella zona di San Felice sul Panaro si sono registrati allagamenti, recinzioni e alberi caduti e segnali stradali. Per mettere in sicurezza il territorio e la viabilità si sono succeduti al lavoro le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, gli operai dell'ufficio tecnico comunale e i volontari di Protezione Civile.

