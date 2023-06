Incidente in motorino, «Morte cerebrale» per il calciatore 18enne del Livorno. Il dramma di Anwar Megbli

di Redazione web

Morte cerebrale dopo un incidente in scooter. A Livorno sono tutti senza parole, dopo la notizia dello schianto che ha coinvolto Anwar Megbli, giovane calciatore del club toscano di 18 anni. Era in viaggio in scooter insieme a un amico dopo una serata in discoteca, quando una macchina l'ha tamponati, sbalzandoli via. La caduta rovinosa sull'asfalto ha provocato grave ferite ai due ragazzi. Anwar Megbli ha avuto la peggio. Ma anche l'altro giovane versa in condizioni gravissime.

Investe due poliziotti con l'auto durante la gara clandestina, un agente spara e lo uccide: studente muore a 18 anni

Incidente mortale a Pavia: in moto contro un'auto, Edoardo deceduto sul colpo. Aveva 25 anni

Cosa è successo

Secondo quanto riporta il Tirreno, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l'automobilista che ha provocato l'incidente è risultato positivo all’alcol test.

I due ragazzi sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Livorno. Domenica pomeriggio è stata decretata la morte cerebrale di Anwar Megbli. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA