Cabral si ferma a giocare a calcio con i bambini al campetto pubblico: il regalo dell'attaccante della Fiorentina

Il "regalo" di Cabral ad un gruppo di bambini di Firenze. L'attaccante della Fiorentina ha visto dei ragazzini che giocavano a calcio in un campetto pubblico, quello di Piazza Tasso, e si è messo a palleggiare con loro.

Incoronazione Re Carlo, chi ci sarà: la lista completa dei cantanti. Adele e Harry Styles si rifiutano, Bocelli unico italiano

E' successo venerdì pomeriggio al campetto pubblico di piazza Tasso

È successo venerdì pomeriggio per la gioia di quei bambini che hanno potuto giocare con il loro idolo, che la sera prima avevano ammirato in televisione nella partita di Conference League, vinta dalla Fiorentina per 4-1 in casa del Lech Poznam e dove Cabral aveva segnato il primo gol.

Cabral, miglior marcatore della Viola, è stato attirato da quel che stava accadendo sul campetto, e si è aggregato, senza problemi. Ha giocato coi bambini, ha parlato e scherzato con loro. E nella partitella finale il giocatore brasiliano si è messo in porta. Poi è stato il tempo delle foto, dei selfie, per immortalare un pomeriggio che quel gruppo di bambini difficilmente dimeticherà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA