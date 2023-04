Incoronazione Re Carlo, chi ci sarà: la lista completa dei cantanti. Adele e Harry Styles si rifiutano, Bocelli unico italiano

di Redazione web

L'incoronazione di Re Carlo III è sempre più vicina: l'evento, infatti, avrà luogo il prossimo 6 maggio e, piano piano, Buckingham Palace sta svelando tutti i dettagli riguardanti l'evento storico. La Famiglia Reale ha invitato ad esibirsi, oltre che a presenziare all'evento, diversi cantanti inglesi: alcuni si sono rifiutati, altri invece hanno accettato l'invito. L'unico artista italiano che si esibirà è Andrea Bocelli che aveva già cantato per i reali.

Harry e Meghan, nemmeno il vicino di casa (famoso) li sopporta più: «Andate a f***o»

Andrea Bocelli e Howard Jones incantano al pianoforte: il video su Twitter fa sognare i fan

Lancio di uova contro Re Carlo e Camilla, studente di 23 anni colpevole di «comportamento minaccioso»

La lista degli artisti

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo III è attesissimo dai sudditi inglesi e non solo, che non vedono l'ora di vedere anche gli ospiti presenti. Gli artisti invitati dalla Royal Family sono stati molti. Ci saranno i Take That, Lionel Richie, Freya Ridings e Katy Perry, alcuni cantanti, invece, ad esempio Adele o Harry Styles hanno declinato l'invito.



L'opinione degli esperti di corte

In merito all'imminente incoronazione di Re Carlo III si sono espressi anche gli esperti di corte che hanno definito l'evento come "brutto". Il Washington Post sottolinea come l'attenzione mondiale sia focalizzata più sui dissapori familiari che sull'evento storico: «La strategia di Palazzo è parlare di insegne secolari, carrozze trainate da cavalli, vestiti antichi, hashtag dedicati, mentre liquida in poche righe la presenza di Harry e l’assenza di Meghan».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA