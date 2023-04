Maurizio Sarri e la gaffe sulla pallanuoto, la Pro Recco risponde stizzita: «Noi siamo ancora in Europa», ecco cosa è successo

Maurizio Sarri vola con la sua Lazio, ma la gaffe sulla pallanuoto fa impazzire il web. La vittoria contro lo Spezia, la quarta consecutiva in campionato e la settima nelle ultime otto gare, lancia la Lazio in campionato. A otto turni dalla fine, i biancocelesti (con una partita in più) hanno ora dieci punti di vantaggio sull'Inter, che occupa la quinta posizione in classifica. Sarri si gode il momento della Lazio e pensa al futuro. Ma il mercato diventa un vero e proprio campo minato per il tecnico toscano che chiamando in causa la Pro Recco si segna un autogol.

Maurizio Sarri e la gaffe sulla pallanuoto

Alla domanda su quanti calciatori chiederebbe a Claudio Lotito per il futuro, il tecnico risponde: «Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto». E la replica della società di pallanuoto ligure, la più titolata del mondo, non si è fatta attendere.

La replica su Instagram

Nei commenti di un post di Instagram di Sky Sport che riprendeva le frasi dell’allenatore della Lazio, la società ligure risponde stizzita: «Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.s. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo». E per chiudere un emoji con linguaccia. Il paragone non sembra essere proprio piaciuto alla squadra di pallanuoto, capace di vincere ben 14 scudetti consecutivi (34 nella sua storia).

