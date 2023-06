Si sdraia sul tettuccio dell'auto che sfreccia in tangenziale: «Un gioco per festeggiare la maturità» VIDEO

Festeggia la maturità con un "gioco folle". Solo per caso, non finito in tragedia. A Prato, giovedì 29 giugno, un ragazzo di 20 anni è salito sul tettuccio della macchina e si è fatto trasportare dagli amici restando agganciato con le mani. Il video, ripreso da un testimone incredulo, è diventato subito virale, portando più di qualche guaio all'autore del gesto.

Prato, Tangenziale. Un demente mette a rischio la sua sicurezza e quella degli altri per fare questa cazzata pic.twitter.com/iFS5qaCznq — Angelo Maggioni (@AngeloMaggioni3) June 29, 2023

Il video folle a Prato

Il video che circola sui social, mostra il giovane scalzo, aggrappato a una Renault bianca, che procede sulla Declassata ad alta velocità.

Nei guai anche l'autista dell'auto, che dovrà pagare 200 euro di multa, oltre alla decurtazione di 14 punti e la sospensione della patante. Gli sono state contestate la condotta pericolosa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza per i passeggeri con lui all’interno della vettura e velocità elevata.

